Schließungwelle in Neuss Geht der Handel vor die Hunde?

Es ist leer geworden im Geschäft von Bianca Pohl. Nur noch Restbestände sind in dem Bekleidungs und Accessoirehandel „Loujan“ an der Neustraße zu finden. In den Ecken stehen Kartons, es wird ausgeräumt. Nach schwierigen Monaten hat die Inhaberin nun die Reißleine gezogen und reiht sich damit in eine Abgangswelle ein, die aktuell (auch) im Neusser Handel zu beobachten ist. Vor allem die Entwicklung der Innenstadt sieht Bianca Pohl kritisch. Der Tenor: Es fehle an qualitativ hochwertigen Geschäften, die Kunden in die City locken. Auch die Parkplatzsituation werde „immer dramatischer“, wodurch kaum jemand von außerhalb ins Zentrum komme. „Für meine Vertreter war es schon immer ein Grauen, wenn sie wussten, sie müssen in die Stadt kommen“, sagt Pohl.