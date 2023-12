Umfrage in Neuss Handel bereit für Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft

Im Weihnachtsgeschäft erwartet der Handelsverband NRW für Neuss einen Umsatz in der Größenordnung von 260 Millionen Euro. Ob dieser „Jackpot“ geknackt wird, kann Hauptgeschäftsführer Peter Achten noch nicht abschätzen. Sowohl die Kundenfrequenz als auch die Umsätze seien in der Woche vor dem dritten Advent zwar im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, sagt der 56-Jährige, der den Handel in Neuss seit 27 Jahren im Blick hat. „Sie liegen aber noch mehrheitlich unter dem Vorjahresniveau“, sagt Achten, der gut besuchte Weihnachtsmärkte wahrnimmt aber etwas weniger Betrieb in den Geschäften. Das wurde ihm bei einer Trendumfrage nach Ladenschluss am Samstagabend von Einzelhandelskollegen bestätigt. Erst ein Viertel der Befragten berichtete, die Umsätze des Vorjahres schon in etwa erreicht zu haben.