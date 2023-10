Selbstversuch am RLT in Neuss Manege frei für den Horror-Clown – so gelingt das gruselige Make-up

Es ist der Abend der Gespenster und Geister, das Fest des Grauens: Halloween. Am 31. Oktober ziehen wieder halb tote Zombies, blutverschmierte Clowns und andere schaurige Gestalten durch die Neusser Straßen. Doch zum Grusel-Kostüm gehört nicht nur das passende Outfit, sondern auch ein gruseliges Make-up. Wie das gelingt, wissen die Profis vom Rheinischen Landestheater in Neuss. Innerhalb einer Stunde hat die Maskenbildnerin Marthe von Häring mein Gesicht in das eines Horror-Clowns verwandelt.