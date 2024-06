Tradition auf dem Prüfstand Schluss mit dem „Hahneköppen“ in Neuss?

Das traditionelle „Hahneköppen“ steht bereits seit geraumer Zeit in der Kritik. Denn was für viele ein lang gehegter Brauch ist, sorgt vor allem in Tierschutzkreisen für Empörung – mit Folgen. Im vergangenen Jahr hat die Tierschutzorganisation Peta gleich mehrere Vereine in Nordrhein-Westfalen, die das „Hahneköppen“ durchführen, angezeigt. Auch der Heimatverein Lüttenglehn (Korschenbroich) im Rhein-Kreis musste sich mit einer solchen Strafanzeige auseinandersetzen. Obwohl das Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten eingestellt wurde, sind die Konsequenzen für künftige Feste weitreichend.