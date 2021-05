Widerstand gegen Recyclingwerk in Neuss : Hafenbetriebe wehren sich

Neuss Unternehmen mit Sitz im Hafen leisten Widerstand gegen die geplante Ansiedlung eines Recyclingwerkes an der Duisburger Straße. Durch dieses kämen täglich 200 Lkw-fahrten hinzu – das sei nicht zu stemmen.

Sie nennen sich selbst schon „Geschädigtengruppe“: Neun Unternehmen mit Sitz an der Duisburger Straße fühlen sich nicht nur mit dem Problem der Fernfahrer alleine gelassen, die an den Wochenenden vor ihren Werkstoren campieren, sondern auch von der Ankündigung überrumpelt, dass in ihrer Nachbarschaft ein niederländisches Unternehmen ein Kostenpflichtiger Inhalt Werk zum Recycling von Bauschutt und Straßenaufbrüchen errichten will. „Wie das klappen soll, ist mir ein Rätsel“, sagt Stefan Rieck für die Interessengemeinschaft Duisburger Straße.