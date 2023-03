Starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung Feuerwehr löscht Brand im Hafen

Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen in den Neusser Hafen ausrücken. Der Grund: In einem Industriebetrieb an der Königsberger Straße stand eine Produktionsanlage in Vollbrand. Zeitweise war eine dichte schwarze Rauchwolke zu sehen, es kam auch in Teilen der Innenstadt zu einer Geruchsbelästigung, wie Feuerwehr-Sprecher Christian Franke mitteilt.