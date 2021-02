Rheinland Klinikum in Neuss : Gynäkologin hilft Beschneidungsopfern

Die Genitalbeschneidung von kleinen Mädchen und jungen Frauen findet selten Beachtung. Nicht für Agatha Romanski-Ordas, Gynäkologin in der Frauenklinik des Lukaskrankenhauses. Die Fachärztin Romanski hört zu, spricht, berät, operiert.

Es ist ein Thema, das selten Beachtung findet. Nur für eine kurze Zeit war das anders. Doch 23 Jahre nach Erscheinen des Bestsellers „Wüstenblume“ von Waris Dirie, in dem die Menschenrechtsaktivistin, die auch als Model Bekanntheit errang, von ihrer Beschneidung und den Folgen erzählt, ist die Genitalbeschneidung von kleinen Mädchen und jungen Frauen wieder zu einem Nischenthema geworden. Nicht für Agatha Romanski-Ordas, Gynäkologin in der Frauenklinik des Lukaskrankenhauses, das zum Rheinland Klinikum gehört, und auch nicht für ihre Mitstreiter vom Verein „Stop Mutiliation“ in Düsseldorf. Die Fachärztin Romanski hört zu, spricht, berät, operiert. Sie hilft Frauen, die meist als Flüchtlinge in Deutschland leben. So wie der jungen Frau aus Somalia. Aus einer Flüchtlingsunterkunft in Neuss ist sie zu der Ärztin gekommen, wegen eine anderen Komplikation. Agatha Romanski erkennt: Die Somalierin ist beschnitten, an ihren Genitalien verstümmelt. Die Afrikanerin erzählt, eine Dolmetscherin übersetzt. Als Kind wurde sie beschnitten, dann „zugenäht“. Seitdem kann die Frau nur unter starken Schmerzen Wasser lassen, 30 bis 40 Minuten dauert das. Auch das Menstruationsblut wird gestaut. Es gibt verschiedene Formen der weiblichen Genitalverstümmelung: Bei dieser sogenannten pharaonischen Beschneidung wird die Frau zur Geburt „geöffnet“ – und oft genug danach wieder weitgehend „verschlossen“. Kaum erträgliche Berichte hat die Frauenärztin in ihrer Sprechstunde beim Düsseldorfer Verein oder in der Frauenklinik des Lukaskrankenhauses gehört. Es sind Schicksale, wie sie viele Frauen erleiden. Der Betroffenen aus Somalia hat die Ärztin mit einer Eröffnung der Narbe bis zur Harnröhre zunächst einmal helfen können, doch sie weiß: Die Langzeitfolgen sind kaum absehbar, physisch wie psychisch. Mit ihrem Engagement will die Gynäkologin nicht nur betroffenen Frauen direkt helfen. Es geht ihr auch darum, dass dieses Thema nicht vergessen wird. Mehr als 15.000 Frauen ab 18 Jahre sind nach einer Dunkelzifferstatistik von Terre des Femmes allein in Nordrhein-Westfalen betroffen, zudem halten Familien auch hier an dieser Tradition fest und lassen ihre Töchter beschneiden – meist im Ausland. Froh ist Agatha Romanski, dass ihr das Lukaskrankenhaus die Beratung und Behandlung der Frauen ermöglicht. So wie der Somalierin, die nun seit 20 Jahren erstmals wieder ohne Schmerzen lebt. uda