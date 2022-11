Gymnasium Norf : Neuer Partner des Olympiastützpunktes

Norf Mit seinem gut aufgestellten Fachbereich Sport empfiehlt sich das Gymnasium Norf für neue Projekte. Die Anstrengungen beim Thema Sport bleiben auch der Kreisverwaltung nicht verborgen.

Kreisdirektor Dirk Brügge, Kreis-Sportamtsleiter Thomas Schütz und Leistungssportkoordinator Jannis Dakos überreichten die entsprechende Urkunde jetzt an Schulleiter Stefan Kremer und Projektleiter Andreas Aust. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung. Das Gymnasium Norf ist in der Tat bestens geeignet, sich um den leistungssportlichen Nachwuchs zu kümmern“, argumentierte Brügge. Aus diesem Grund unterstütze der Rhein-Kreis Neuss auch den Kauf von Athletik-Equipment.

Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 richtet das Gymnasium Norf, an dem man schon seit einigen Jahren in der Obertufe einen Leistunggskursus Sport belegen kann, eine Sportklasse ein. Das soll künftig in jedem neuen Schuljahr wiederholt werden. Leistungsorientierte Jungen und Mädchen finden in dem gut ausgestatteten Fachbereich eine schulische und sportliche Heimat zugleich. Aufgrund der guten Betreuungssituation wurde nach Vermittlung des Kreis-Sportamtes und fachlicher Begutachtung der Rahmenbedingungen durch die Mitarbeiter des Olympiastützpunkts Rheinland die Anerkennung als Kooperationspartner ausgesprochen.