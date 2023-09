Gymnasium Marienberg in Neuss Erste Herbstferien-Akademie für Viertklässler

Akademie nennen sich die Tage auch deshalb, sagt die Biologie- und Chemielehrerin Kauerz, weil Fächer angeboten werden, die die Mädchen auf der Grundschule nicht haben. Also vor allem Naturwissenschaften und Informatik. Es werden Experimente angestellt, physikalische Phänomene beobachtet und am Computer programmiert, sagt Kauerz. „Wir wollen Mädchen ermutigen, sich auszuprobieren“, sagt sie. Denn gerade in den so genannten MINT-Fächern seien Frauen noch immer wenig vertreten. Aber auch Kunst und Musik stehen auf dem Stundenplan des Vormittags, der sich in drei Blöcke gliedern soll. Nach der Akademie und einem Mittagessen (Kostenbeitrag zehn Euro für drei Tage) runden Spiele und Basteln den Tag ab.