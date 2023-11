Gemeinnützige Werkstätten Neuss kreieren eigene Marke „allefarbengrün“ vertreibt Moosbilder made in Neuss

Zum ersten Mal in ihrer 50-jährigen Unternehmensgeschichte haben die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) eine eigene Marke kreiert. Der Name: „allefarbengrün“. Unter diesem Label vertreibt das Inklusionsunternehmen zunächst „nur“ Moosbilder. Aus Skandinaviens Wäldern frisch an die Wand, sozusagen. Perspektivisch sollen weitere Produkte rund um diesen natürlichen Werkstoff dazukommen.