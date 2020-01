GWN Neuss verweigern Annahme : Nächste Spendenschlappe für AfD

Neuss Auf dieses Déjà-vu hätte die AfD im Rhein-Kreis Neuss wohl gerne verzichtet. Nach Dreifach-Absage im Jahr 2018 verweigern nun die GWN die Geld-Annahme.

In ihrer Einladung für den Neujahrsempfang am 26. Januar im Neusser Zeughaus kündigt die Partei an, Spenden für das Sportteam der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) sammeln zu wollen. Dies hätten die Verantwortlichen der Kreis-AfD aber wohl besser vorher abgeklärt – denn wie GWN-Geschäftsführer Christoph Schnitzler am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, werde man die angekündigte Spende nicht annehmen. „Dies wurde in keinster Weise bei uns angefragt“, sagte Schnitzler. Man verzichte allerdings grundsätzlich auf Parteispenden. Auch bei finanzieller Unterstützung von Unternehmen werde sichergestellt, dass kein politischer Hintergrund dahinter steckt.