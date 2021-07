Wohnungsbau in Neuss : Besuch in der ersten Demenz-WG

Besuch in der ersten Demenz-WG

Wohnungsbau in Neuss

-nau Bürgermeister Reiner Breuer hat jetzt die erste Demenz-WG im neuen Wohnkomplex der GWG besucht. Das Projekt, gefördert mit Mitteln von Bund und Land, bietet bis zu zehn Menschen eine Heimat. Ein Überblick.

Was anfangs nur als Gebäude zur Schließung einer Baulücke von der Politik begrüßt worden war, darf nach Fertigstellung als Landmarke bezeichnet werden, die einen städtebaulichen Akzent setzt. Und hinter den neuen Fassaden an Fesser- und Römerstraße entstand im Auftrag der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG) sogar ein neues Wohnangebot, das Bürgermeister Reiner Breuer jetzt in Begleitung der GWG-Vorstände Ulrich Brombach und Stefan Zellnig besuchen konnte: die erste selbst verwaltete Wohngemeinschaft für demenziell Erkrankte.