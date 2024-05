Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Neuss Rekordinvestition in Wohnungsneubau und Modernisierung

Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft investiert weiter viel Geld in die energetische Modernisierung ihres Bestandes. Ein Projekt in Weckhoven findet die GWG selbst so überzeugend, dass sie sich damit um den Deutschen Bauherrenpreis beworben hat. Über den wird im Sommer entschieden.

Foto: GWG