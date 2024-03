Sanierung und Neubau an Weckhovener Straße GWG greift nach dem Bauherrenpreis

Anlass für ihre Planung in Weckhoven, wo die GWG gerade erst ein Mehrfamilienhaus mit 48 Wohnungen energetisch saniert und eine Kindertageseinrichtung neu gebaut hat, waren drei Mehrfamlienhaus-Zeilen aus dem Jahr 1965 mit insgesamt 72 Wohnungen, die energetisch saniert werden sollten. Das verband die Genossenschaft mit zwei Neubauten, die wie ein Kopfgebäude, so GWG-Vorstand Stefan Zellnig, vor zwei dieser Zeilen gesetzt wurden. So entstanden auf eigenem Grundstück insgesamt 16 neue Wohnungen, die barrierefrei sind. So kann älteren Mietern eine attraktive Alternative geboten werden, so Zellnig, „um veränderte Wohnbedürfnisse in gewohnter Umgebung verwirklichen zu können.“ Zudem wurden die Grünflächen um die drei Riegel neu gestaltet und zwei Fahrradhäuser gebaut.