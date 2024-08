Caritas verteilt Gutscheine Hitze-Hilfen vom Land für Wohnungslose in Neuss

Deshalb erfreuen sich die Gutscheine dem Leiter zufolge auch großer Beliebtheit. Das Kontingent neige sich bereits dem Ende zu. „Ich finde es gut, dass bei dem Thema Hitze nicht nur an die Umwelt gedacht wird, sondern auch an Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich in ihre Wohnung zurückzuziehen“, kommentiert Jünger die Hilfen der Landesregierung. Denn auch wenn es in Neuss beispielsweise an der Breite Straße eine Möglichkeit gebe, sich der Hitze zu entziehen, halte sich ein Teil auch längerfristig im öffentlichen Raum auf. Vor diesem Hintergrund könnten Sonnencreme, -hut und Co. eine große Hilfe sein.