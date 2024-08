Gute Noten für das Wegesystem Radeln nach Zahlen im Rhein-Kreis Neuss

Der Rhein-Kreis gilt seit nun mehr 20 Jahren offiziell als fahrradfreundlich. Denn seit 2004 ist er Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen. Doch wie steht es heute um die Verkehrsinfrastruktur in der Region? Das haben wir die Radfahrer im Rahmen der großen Heimatliebe-Umfrage, zu der unsere Redaktion im Frühjahr aufgerufen hatte, gefragt. Dabei fällt auf: Im Vergleich zum gesamten Verbreitungsgebiet schneidet der Rhein-Kreis besonders gut ab. Während die Verkehrsinfrastruktur durchschnittlich mit der Schulnote 3,4 bewertet wurde, vergaben die NGZ-Leserinnen und Leser eine 3,1 für das Radwegenetz in ihrer Heimat, das sich durch ein bewährtes System auszeichnet.