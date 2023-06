Tischler-Innung im Rhein-Kreis Neuss Julias Bauers Schminktisch ist das beste Gesellenstück

Bei seiner Berufswahl war Torben gewissermaßen erblich vorbelastet: Sein Vater Oliver ist gelernter Tischler. „Ich habe von klein auf viel gebaut zu Hause“, erzählt er. Nach dem Abitur machte er die Ausbildung in der Korschenbroicher Tischlerei Schlang. „Die Vielfalt im Tischlerhandwerk ist super – und wir können sehr kreativ sein, was mir am wichtigsten ist“, sagt der 21-Jährige, der sich bei den St.-Sebastianus-Schützen in Kaarst engagiert und gerne surft. Mit seinem Vater teilt er das Faible für Musik – und das spiegelt sich auch in seinem Gesellenstück wider: Torben Zingraf baute ein Phonomöbel mit einem eingebauten Plattenspieler. Ab dem nächsten Jahr will er Innenarchitektur und Mödeldesign studieren.