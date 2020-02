Stadt befürwortet Projekt : Gute Chancen für einen „Heimatspielplatz“ in Neuss

Gute Chancen für einen „Heimatspielplatz“ in Neuss

Neuss Im August 2019 wurde die Stadt aufgefordert zu prüfen, ob ein sogenannter Heimatspielplatz auf Neusser Stadtgebiet gebaut werden kann. Das Ergebnis liegt nun vor.

Eine zeitnahe Umsetzung könne nur dann erfolgen, wenn eine Bestandsfläche aus dem aktuellen Kinderspielplatzprogramm 2020/21 überplant wird. Aufgrund der Größe und relativ zentralen Lage komme aktuell nur der Spielplatz an der Kölner Straße in Betracht. Sollte eine alternative Fläche für das Projekt ausgesucht werden, so könne dies erst im Kinderspielplatzprogramm 2021/22 erfolgen.