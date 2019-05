Bürgerinformation in Allerheiligen : Gutachter prüft Verkehrsoptionen

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum um 24,6 Hektar wird nach Einschätzung eines Bochumer Gutachterbüros täglich rund 2450 Kraftverkehrsfahrten zur Folge haben. Zur Frage, wie dieser Verkehr abgewickelt werden kann, werden aktuell unterschiedliche Szenarien geprüft.

Unter dem Strich kommen die Gutachter in einem jetzt vorgelegten Zwischenbericht aber schon zu der Feststellung: Eine deutliche Zunahme der Lärmbelastung gerade für die Menschen in Elvekum sei durch den geplanten Bau der Autobahnanschlussstelle Delrath und die Anbindung des erweiterten Gewerbegebietes nicht zu erwarten.

Mit beiden Fragen und den ersten gutachterlichen Ergebnissen werden sich die Bezirksausschüsse Norf, Rosellen und Uedesheim am Mittwoch, 5. Juni, in einer gemeinsamen Sondersitzung beschäftigen. Beginn ist um 17 Uhr im Rathaus. Zuvor wird Bürgermeister Reiner Breuer am Montag, 27. Mai, in einer Bürgerinformationsveranstaltung einen Überblick über die Verkehrs- und Gewerbeflächenentwicklung im Neusser Süden geben. Und weil es dabei auch um die Anschlussstelle Delrath und das Gewerbegebiet „Silbersee“ an der Grenze zu Dormagen geht, sind Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Dormagens Bürgermeister Eric Lierenfeld um 18 Uhr in der Grundschule Allerheiligen mit von der Partie.