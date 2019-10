Kastanienallee in Neuss : Naturdenkmal doch zu erhalten?

Selikum Gutachter schätzt acht Kastanien als vital an. Die Standsicherheit sei gegeben. Das widerspricht der Einschätzung der Stadt.

Damit blieben acht Kastanien in der Allee stehen. Genug, um den prägenden Charakter in dieser Zufahrt zu Kinderbauernhof und Corneliuskapelle zu erhalten, urteilt Thomas Schommers, der Vorsitzende der Corneliusgesellschaft. Die hatte die städtische Expertise kritisch hinterfragt und sieht sich jetzt durch das von einem Anwohner privat initiierte Gutachten bestätigt. Am Montag, 4. November, zwei Tage bevor sich der Umweltausschuss noch einmal mit der Fällabsicht der Verwaltung beschäftigen muss, will sie das Gutachten den Bürgern in einer eigenen Veranstaltung vorstellen, zu der auch die Mitglieder des Umweltausschusses eingeladen werden sollen.