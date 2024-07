Neusser Schule im Guinness-Buch der Rekorde Gymnasium Norf jongliert sich zum Weltrekord

In 30 Minuten mit drei Bällen zum Weltrekord – das war der Ansporn des Gymnasiums Norf in Neuss. Insgesamt mussten mindestens 446 Teilnehmer gleichzeitig das Jonglieren lernen. Und das haben sie am Ende sogar mit 466 Menschen geschafft. Doch dabei blieb es nicht: Sie haben am Donnerstag gleich einen weiteren Weltrekord aufgestellt: Nach 20 Minuten erlernten 196 Teilnehmer das Jonglieren, der Rekord lag bisher bei 163 Menschen. Insgesamt nahmen in Neuss 841 Menschen an dem Rekordversuch teil.