Freizeit-Angebote : Gruselführung und Märkte – Ausflugstipps in die Region

Die Dülkener Gartenwelt lockt Pflanzenliebhaber nach Viersen. Archivfoto: Knappe Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Rhein-Kreis Wer am ersten Maiwochenende nicht in den Mai tanzen möchte, kann einen Abstecher in die Region unternehmen. Die NGZ gibt Anregungen.

Das Wochenende rund um den 1. Mai naht – wer nicht allzu ausgelassen in den Mai getanzt hat (die verschiedenen Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss wurden in der NGZ bereits vorgestellt), den zieht es am Sonntag vielleicht raus zu einem Ausflug in die Region. Und da ist dieses Wochenende einiges los.

Da wäre etwa die Dülkener Gartenwelt, die nach zwei Jahren Corona-Pause wieder am Sonntag, 1. Mai, auf dem Eligiusplatz in Viersen stattfindet. Rund 21 Aussteller werden ein großes Angebot rund um den Garten präsentieren. Es gibt Stauden, Duftpflanzen, Sämereien, Gemüsepflanzen genauso wie Dekorationen, Pflanzenkübel, Gartenwerkzeuge und kulinarische Schmankerl. Wer seinen Garten oder Balkon also noch fit für den Frühling machen möchte, kann von 11 bis 18 Uhr bei kostenfreiem Eintritt auf dem Markt stöbern. Und alle, die Dülken einmal besser kennenlernen möchten, bekommen dafür eine Gelegenheit. Um 13 Uhr wird nämlich eine Führung durch die historische Altstadt von Dülken beginnen.

Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird auch Walpurgisnacht genannt, in jener Nacht fliegen dem Volksglauben nach die Hexen auf den Brocken, um dort mit dem Teufel zu tanzen. Entsprechend schaurig sind auch die Führungen, die am späten Samstagabend, 30. April, auf Schloss Burg, Schlossplatz 2, in Solingen angeboten werden. Mystische, historische und gruselige Geschichten werden dort erzählt: Das Gemäuer wird atmosphärisch illuminiert, Aufgaben und Rätsel lassen immer tiefer in die Geschichte und das Schloss eintauchen. Die Führung dauert zwei Stunden, es gibt einen Umtrunk, Jugendliche von 13 bis 15 Jahren dürfen in Begleitung der Eltern teilnehmen, ab 16 Jahren ist die Teilnahme ohne Begleitung möglich. Tickets für 32,30 sind noch für den späten Rundgang ab 21.45 Uhr verfügbar unter: schlossburg.de.

Zu einem Hexenmarkt lädt die Burg Satzvey in Mechernich für Sonntag, 1. Mai, ein. Von 12 bis 19 Uhr können Besucher – Verkleidung als Hexe oder im Cosplay-Kostüm sind erwünscht – an verschiedenen Ständen stöbern: Es gibt mittelalterliches Gewand, Accessoires und feinstes Hexengebräu. Im Borbonensaal erfahren die Besucher Wissenswertes über Magie und die Kreaturen der Nacht. Auch Mangas und Mechandiseartikel passend zum Thema werden geboten. Wer den Hexenbesenführerschein machen möchte, hat gleich an mehreren Stellen die Möglichkeit dazu. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 7 Euro und für Jugendliche 9 Euro.

(ubg)