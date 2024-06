Rat der Stadt Neuss entschied Grundstücksgeschäft beschlossen: Haribo kann bauen

Die Stadtverwaltung und der Süßwaren-Hersteller Haribo können einen Notartermin verabreden, denn der Rat hat am Freitag in geheimer Sitzung den Verkauf eines 140.000 Quadratmeter großen Grundstücks im Gewerbegebiet Kreitzweg an das Unternehmen gebilligt. Ohne große Debatte und ohne Gegenstimme, wie zu hören war. Wie auch, gilt doch die Möglichkeit, den Konzern in Neuss zu halten, als großer Erfolg der städtischen Wirtschaftsförderung. Kostenpflichtiger Inhalt Die Haribo-Gruppe ist damit bei ihrem Vorhaben, in Neuss ein hochmodernen und nachhaltiges Süßwaren-Werk zu errichten, einen entscheidenden Schritt weiter. „Wir freuen uns außerordentlich, dass Haribo beabsichtigt, 300 Millionen Euro in ein neues Werk in Neuss zu investieren“, betonte Bürgermeister Breuer nach der Sitzung. Diese Entscheidung unterstreiche die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und zeige, so Breuer, „dass sich traditionsreiche und erfolgreiche Familienunternehmen wie Haribo hier heimisch fühlen und expandieren möchten.“ Seit Jahren hatte Haribo mit der Stadt über die Möglichkeit verhandelt, ein neues Werk zu bauen, um dort die Fruchtbonbon-Marke Maoam zu produzieren, denn das Werksgelände an der Ruwerstraße bot keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Nun wird die Produktionskapazität verdoppelt, so dass in auch Neuss Fruchtgummi hergestellt werden kann. Der Baubeginn ist für 2025 geplant, das Werk soll 2028 in Betrieb gehen.