Neusser Schule ausgezeichnet : Grundschüler mit Forschergeist

Lehrerin Vanessa Trumm unterstützt in ihrer Klasse die Kinder beim Lernen mit dem Computer. Das hat an der Karl-Kreiner-Schule System. Foto: Tinter, Anja (ati)

Nordstadt Als erste Grundschule ist die Karl-Kreiner-Schule ein „Haus der kleinen Forscher“.

Die Arbeit mit interaktiven Apps auf dem Tablet-Computer im Fach Sachunterricht ist ein Bestandteil der nachhaltigen Bildungsarbeit in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, die sich die Karl-Kreiner-Schule auf die Fahnen schreibt. „Forschen und entdecken ist für Grundschüler wichtig“, findet Schulleiterin Dorothee Mühle. Daher hat sich die Schule an der Gladbacher Straße als „Haus der kleinen Forscher“ zertifizieren lassen und ist nun die erste Grundschule im Rhein-Kreis mit dieser Auszeichnung.

Geforscht werde an ihrer Schule schon lange – und mit großer Begeisterung, auch seitens der Lehrer, von denen fünf eine Naturwissenschaft studiert haben, versichert die Schulleiterin. Der MINT-Schwerpunkt beinhalte neben dem Lernen mit Computern, die auch in Deutsch, Mathematik oder Musik eingesetzt werden, beispielsweise Experimentieren mit Wasser, das Erstellen von Stromkreisläufen, das Bestimmen des Fettgehalts in Lebensmitteln oder das Bauen von Booten zum Thema „Schwimmen und Sinken“ in Klassenstufe zwei.