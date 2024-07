Ausschreibung für Jugend-Parlament Eine Grundschülerin aus Neuss im Landtag

Wäre Anna Moldenhauer etwas älter, würde sie sich vielleicht für ein anderes Angebot des Abgeordneten Geerlings interessieren, das dieser aber nur Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren macht. Sie können Demokratie hautnah erleben und vom 7. bis zum 9. November in Düsseldorf am Jugend-Landtag teilnehmen. Ein junger Mensch aus Neuss darf dann die Stelle von Geerlings übernehmen und diesen drei Tage lang im Parlament „vertreten“. Sämtliche Kosten – auch Übernachtung und Verpflegung – werden vom Landtag übernommen Aber bewerben muss man sich erst – und das können Schüler, Auszubildende, Studierende oder junge Berufstätige. Dazu reichen eine E-Mail an joerg.geerlings@landtag.nrw.de beziehungsweise ein Brief an den Abgeordneten. Der bittet neben einer Altersangabe auch um eine kurze Erläuterung, warum man für Neuss ins Jugend-Parlament will. Bewerbungsschluss ist am 18. August.