Projekttage des zdi-Netzwerkes im Rhein-Kreis : Kleine Forscher lernen die Naturwissenschaften kennen

Warum schmilzt Schnee, wenn Salz darüber gestreut wird? Wie erkenne ich, ob Shampoo eine Säure, Base oder Lauge ist? Diese und noch weitere Fragen werden bei dem neuen Projekt „Kleine Forscher im Fokus" beantwortet.

Angeboten wird dieses Projekt vom Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi). „Wir haben einen großen Fachkräftemangel. Da ist es wichtig, dass schon in der frühkindlichen Phase an Naturwissenschaften herangeführt wird", erläuterte Schulleiterin Gerda Himmels. „Wir wollen einen Funken erzeugen, der die Neugier der Kinder entfacht und bei der späteren Berufsfindung hilft“, ergänzte Biologie- und Chemie-Lehrerin Margit Meiser am Samstag beim zweiten Projekttag im Beisein von Landrat Hans-Jürgen Pertrauschke. Sie appellierte an ihn: „Wir hoffen, dass wir hiermit auch bei der Politik einen Funken erzeugen können, damit dieses Projekt gefördert wird.“