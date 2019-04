Christdemokraten stehen in der Kritik : Vorwurf: CDU-Plan zerstört Parteienkonsens zur Gewerbeflächen-Politik in Neuss

Neuss Für ihre Festlegung auf einen klaren Kurs bei der Gewerbeflächen-Planung erntet die CDU Hohn und Spott vom politischen Gegner. Von einem „nicht mehr nachvollziehbaren Schlingerkurs“ spricht der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen, während sein FDP-Kollege Manfred Bodewig trocken konstatiert: „Die CDU verabschiedet sich endgültig von verantwortungsvoller Wirtschaftspolitik.“

Partei und Fraktion der CDU hatten sich am Montag darauf festgelegt, an der Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum festhalten zu wollen, aber weder einer Vergrößerung des Gewerbegebietes Kreitzweg in Holzheim noch einem neuen Gewerbegebiet Morgensternsheide zustimmen zu wollen. Statt dessen soll es ein Industriegebiet an der A 57 in Uedesheim geben und ein neues Flächenmanagement. Großflächigem Einzelhandel und Logistikern will die CDU in Gewerbegebieten keinen Raum mehr zugestehen.