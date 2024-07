Sanierungsfall für Neuss Marketing Stadthalle wird für ein Jahr geschlossen

Die Pläne zum Bau einer neuen Eventhalle sind für Bürgermeister Reiner Breuer dauerhaft vom Tisch. Statt 50 Millionen – wie für den Standort Wendersplatz durchkalkuliert – in ein solches Projekt zu investieren, steckt die Stadt lieber fünf bis sechs Millionen Euro in die Sanierung der Stadthalle. Das muss sie auch, denn die Veranstaltungshalle am Rosengarten ist ein Sanierungsfall. Und Jürgen Sturm, als Geschäftsführer von Neuss Marketing mit der Hallenbewirtschaftung beauftragt, will nicht riskieren, „dass uns das Bauordnungsamt die Bude dicht macht.“ Doch er hat mit der Stadt einen Plan B entwickelt.