Grundsatzbeschluss im Neusser Hauptausschuss Grünpflege wird bei den Friedhöfen gebündelt

Die Frage, das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima aufzuspalten und die Grünpflege neu zu regeln, war im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung aufgerufen worden. Es ging ums Geld, auch wenn in der Diskussion seitdem immer eine qualitativ bessere Pflege in den Vordergrund gestellt wird. Sparen aber lässt sich mit dem AWL-Modell nach Welpmanns Darstellung gar nichts. Denn die würde der Stadt jeden Handschlag in Rechnung stellen und müsste dabei als Unternehmen auch 19 Prozent Umsatzsteuer ausweisen. Der Synergieeffekt, der durch die Neuorganisation erhofft wird, müsste damit bei 20 Prozent und mehr liegen, sagt Welpmann, der das unerreichbar nannte. Fünf bis maximal zehn Prozent halte er für möglich und machte schon am Donnerstag die Zusage, dass „wir bei einer Eigenbetriebsregelung mit gleichem Budget ein deutlich besseres Ergebnis bekommen.“