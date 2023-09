Grünflächen in Neuss Wie fünf Klassen für ein gepflegtes Stadtbild sorgen sollen

Die Grünflächen in Neuss sorgten zuletzt für Diskussionen – genauer gesagt deren Pflege. Denn die wurde mit Blick auf manch unerwünschten Wildwuchs in der Stadt bemängelt. Doch damit soll bald Schluss sein. Der Ausschuss für Umwelt und Grünflächen diskutierte am Dienstag über die Einführung von Pflegeklassen für die Instandhaltung der städtischen Grünflächen. Diese sollen künftig nach ihrer Funktion, Nutzung und Bedeutung für die Bürger in fünf Kategorien unterteilt werden. Im Pflegeplan werden dann die konkreten Leistungen, die dort zu erbringen sind, festgelegt. Das Ziel: ein einheitlicher und verbindlicher Rahmen für die Grünpflege in der Stadt.