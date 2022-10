Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ : Ideen für die Landesgartenschau in Neuss gesucht

Ideen für die Landesgartenschau in Neuss gesucht

Neuss Der Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ stellt sich der Öffentlichkeit vor. Und er möchte Ideen für die Landesgartenschau 2026 sammeln.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht: Das gilt im Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ von Anfang an. Denn schon die erste Informationsveranstaltung, zu der der als Bürgerverein gegründete Unterstützerkreis für die Landesgartenschau 2026 am Donnerstag, 20. Oktober, einlädt, wird als interaktive Informationsveranstaltung aufgezogen. Treffpunkt ist ab 18.30 Uhr die Wetthalle Neuss, um Anmeldung an die Adresse mail@gruenes-herz-neuss.de wird gebeten.