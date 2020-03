Kommunalwahl 2020 in Neuss : Grüne - Frauen dominieren bei Besetzung der Wahlkreise

Neuss Die Grünen träumen von einem ersten Direktmandat für den Neusser Stadtrat. Nahrung erhält dieser Optimismus durch den ungebrochenen Höhenflug der Partei in allen Umfragen und die Tatsache, dass die Neusser Grünen bei den Wahlen zum Europaparlament im Mai in zwei Wahlkreisen noch vor der CDU stärkste Partei waren.

Einer davon war der Wahlkreis Dreikönigenviertel, wo die Grünen 28 Prozent einfuhren und ihr Ergebnis im Vergleich zur Europawahl 2014 fast verdoppelten. In diesem Wahlbezirk tritt wieder die Stadtverordnete Ingeborg Arndt an, die über den Listenplatz drei der Grünen-Reserveliste als gut abgesichert gilt.

Zur Aufstellungsversammlung am vergangenen Montagabend konnte die Parteisprecherin und an Listenplatz eins gesetzte Spitzenkandidatin Susanne Benary am Montag insgesamt 27 Interessierte in der Geschäftsstelle an der Schulstraße begrüßen. Weil zeitgleich die Stadtverwaltung zu einer Bürgerveranstaltung zum Thema Klimakonzept eingeladen hatte, ließen sich viele entschuldigen. Richtige Spannung war ja auch nicht mehr zu erwarten, denn die Grünen hatten schon einmal alle 29 Wahlbezirke neu besetzt und mussten das nun wiederholen, weil ein Urteil des Landesverfassungsgerichts zur Wahlkreisgröße ihre Arbeit null und nichtig werden ließ. Größte Veränderung war, dass es nun einen neuen Wahlkreis „Berliner Platz“ zu besetzen galt. Dort tritt die Stadtverordnete Jenny Olpen an.