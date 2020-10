Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Mehrheiten im Stadtrat von Neuss : Grüne stellen eine Bürgermeisterin

Die neue Ratsmehrheit von SPD, Grünen und UWG/Aktiv für Neuss (Rot-Grün plus) hat sich auf erste Eckpunkte verständigt. Dazu gehört, dass die Grünen erstmals die erste stellvertretende Bürgermeisterin stellen. Vier Frauen könnten es werden. Foto: Andreas Woitschützke, dpa

Neuss Die neue Ratsmehrheit „Rot Grün plus“ will keine klassische Koalition eingehen. Man setzt auf Kooperation und will sich mit der CDU auf die Verteilung er Ausschussvorsitze vorab verständigen. Ob sich der Rat am 6. November konstituiert, ist offen.