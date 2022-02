Landtagswahl-Auftakt der Grünen in Neuss : „Gaskraft ist nicht die Lösung“

Neuss Grünen-Bundespolitiker Oliver Krischer sprach zum Auftakt der Neusser Landtagswahl-Kampagne auf Einladung der Kandidatin Susanne Benary über Strukturwandel und Versorgungssicherheit mit Energie. Zum Bau von Gaskraftwerken als Ersatz für Braunkohle-Meiler hat er eine eigene Meinung.

Die Neusser haben den Landtagswahlkampf eröffnet. Susanne Benary, Parteisprecherin, stellvertretende Bürgermeisterin und jetzt zudem Landtagskandidatin im Wahlkreis Neuss, hätte sich sicher eine kraftvollere Auftaktveranstaltung gewünscht als eine Videokonferenz am Samstagmorgen. Wer sich zuschaltete – was allerdings nicht einmal 20 (Partei)-Getreue taten – erfuhr aber über die Frontfrau eine Menge: Dass sie sich vor allem als Sozialpolitikerin versteht. Dass sie Strukturwandel und Umweltpolitik in einem Kontext sieht und einen Schwerpunkt ihrer Kampagne darauf legen wird. Dass Sie einen Flickenteppich fürchtet, wenn nur solvente Kommunen eine eigene Klimaschutz-Agenda verfolgen können. Und dass sie einen ganz, ganz heißen Draht in das nun grün geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat.