Die Grünen in Neuss Demokratie-Debatte mit drei Gästen von drei Ebenen

Unter dem Titel „Demokratie stärken – vor Ort und in Europa“ steht ein Diskussionsabend, mit dem die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ in Stadt und Kreis auf Taten, mit denen ihrer Überzeugung nach Politiker, Wahlhelfer und generell Demokraten eingeschüchtert werden sollen, reagieren will. Solche Taten – wie zuletzt gewalttätige Angriffe auf Politiker in Sachsen – sorgten im Europawahlkampf für Schlagzeilen, könnten aber auch in anderen Zusammenhängen verübt werden. Deshalb gehen die Grünen das Thema auf drei Ebenen an – Europa, Bundesland und Kommune – und haben am Dienstag, 28. Mai, ab 18.30 Uhr im Marienhaus an der Kapitelstraße drei Gäste aufs Podium eingeladen.