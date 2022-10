Stadtführungen in Neuss : Entdeckungstouren durch die Neusser Innenstadt

Stadtführungen in Neuss

Neuss Wer Neuss einmal aus neuen und vielleicht eher ungewöhnlichen Perspektiven erkunden möchte, hat dazu am Samstag, 29. Oktober, bei zwei Stadtführungen die Gelegenheit.

Von 11 bis 13.30 Uhr stehen dabei verführerische Köstlichkeiten und feine Häppchen aus aller Welt im Fokus. Der Weg führt zu Sehenswürdigkeiten und lokalen Geschäften. Das teilt Neuss Markting mit. Bei dieser Stadtführung wird die 2000-jährige Geschichte der Stadt beleuchtet, dabei können besondere Köstlichkeiten genossen werden. Erzählt wird aber auch, warum das Schützenfest in Neuss eigentlich so riesig ist. Wichtig: Die rund zweieinhalbstündige Tour eignet sich laut Neuss Marketing nicht für Veganer und Menschen mit Laktose- oder Gluten-Intoleranz sowie Nussallergie. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 35 Euro und für Kinder 14 Euro.

Eine weitere Stadtführung steht dann am Nachmittag an. Sie setzt einen anderen Schwerpunkt. Architektur und Geschichte der Gründerzeit in Neuss werden anhand ausgewählter Baudenkmäler bei einer Stadtführung von 16 bis 17.30 Uhr während einer Tour durch das Gründerzeitviertel vorgestellt. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden und kostet für Erwachsene zehn Euro pro Teilnehmer.