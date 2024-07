Neun Monate Vollsperrung Großprojekt zur Brückenerneuerung in Neuss geplant

Viele Straßen und Brücken in Nordrhein-Westfalen stammen aus den 1960er und 70er Jahren – und das macht sich so langsam bemerkbar. Denn mehr als 50 Jahre später sind viele dieser Anlagen sanierungsbedürftig. Auch in Neuss. Allein an der Stelle, wo die Norfer Straße (Landesstraße 142) den Norfbach überquert, sind bei genauerer Betrachtung tiefe Risse in der Fahrbahn oder verschobene Betonplatten auf dem Radweg zu erkennen. Davon machte sich der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer am Mittwoch nun selbst ein Bild. Am zweiten Tag seiner Thementour zur Sanierungsoffensive machte er Halt in Neuss, wo schon bald ein Großprojekt starten soll: der Neubau von drei Brücken im Erfttal.