Karneval in Neuss : Großes Prinzentreffen mit vielen Gästen

Neuss „Schön, dass es so viele Dolle gibt“, zeigte sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Mittwoch erfreut beim traditionellen Treffen der Prinzenpaare aus Neuss, Mönchengladbach-Rheydt und Krefeld, die auf Einladung des Karnevalsausschusses (KA) Neuss mit großem Gefolge die Hofburg HolidayInn gestürmt hatten.

Dass Jakob Beyen seine letzte Session als KA-Präsident Verantwortung trägt, hat sich natürlich auch in der Nachbarschaft herumgesprochen. Und so wurde sein erfolgreiches Engagement mit großer Anerkennung bedacht. Karnevalisten verstehen sich auch als Netzwerker. Und so nutzte Bernd Grothe aus Mönchengladbach den Tag gleich für eine kleine Anfrage an den Landrat. Der Verein habe mit Respekt gesehen, wie es die Neusser geschafft haben, in Büttgen eine so tolle Wagenbauhalle einzurichten. „Wir haben ein ähnliches Problem“, so der Ehrenvorsitzende, „brauchen einen Platz für 60 bis 70 Wagen. Da könnte der liebe Herr Petrauschke doch sicher helfen.“