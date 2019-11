Auf dem Münsterplatz in Neuss : Mittwoch öffnet der Weihnachtsmarkt

Neuss Der Neusser Weihnachtsmarkt hat eine neue Attraktion, einen 2,50 Meter hohen Räuchermann. Ansonsten setzen die Veranstalter auf Bewährtes. Am 17. Dezember wird ein besonderer Gast erwartet: Ministerpräsident Armin Laschet.

Josef (60), Andrea (53) und Felix Kremer (22) aus Holzheim dachten schon an den Neusser Weihnachtsmarkt, als in der Quirinusstadt noch Temperaturen von über 30 Grad herrschten. Im Sommer restaurierten sie die Buden aufwändig. Bis zuletzt legen sie Hand an, wollen den Besuchern ab Mittwoch stimmungsvolle vorweihnachtliche Stunden bieten. Zu diesem Zweck holten sie unter anderem 150 Tannen aus dem Sauerland. Zu den neuen Attraktionen des Marktes in der Innenstadt gehört ein rund 2,50 Meter großer Räuchermann, der dank einer Nebelmaschine Rauch „ausatmet“ und vor dem sich wahrscheinlich so mancher Weihnachtsmarktbesucher wird fotografieren lassen; außerdem dürfte er das Zeug zum Selfie-Point haben. Es wird einiges anders sein als im vergangenen Jahr, nur die Preise sollen konstant bleiben, verspricht Felix Kremer.