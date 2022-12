Großeinsatz in Neuss Zoll deckt Verstöße in Shisha-Bars auf

In einer konzertierten Aktion haben am Donnerstagabend Beamte des Zolls, der städtischen Gewerbeüberwachung und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) Gaststätten und Shisha-Bars in der Innenstadt kontrolliert. Ergebnis der unangekündigten Besuche: In allen sieben untersuchten Gastronomiebetrieben wurden die Fahnder fündig und – wie es im Schlussbericht heißt – Unregelmäßigkeiten festgestellt.