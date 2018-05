Verlassene Orte Vorster Wald: Große Triumphe, bittere Niederlagen

Neuss Wo früher Woche für Woche um mehr als Sieg oder Niederlage gespielt wurde, ist heute friedlicher Wald.

Zwar freue man sich über das neue Vereinsheim, den gepflegten Kunstrasenplatz und die moderne Infrastruktur. Trotzdem sei es ein "komisches Gefühl", so Ahlert, "weil der Platz im Wald immer da war, seitdem ich denken kann". Der neue Sportpark Vorst wurde am Freitag, den 5. Dezember 2014, feierlich eröffnet. Dem Aufruf für einen Fackelzug vom alten Waldstadion zur neuen Anlage folgten damals aber dennoch mehr als 200 Kinder und Erwachsene. Mit Wehmut verabschiedeten sich die Teilnehmer des Zuges vom alten Stadion, das am 20. Juni 1948 eröffnet wurde. Emotional und mit feuchten Augen löschte der Ehrenvorsitzende Wilfried Vogt symbolisch das letzte Mal das Flutlicht auf der "Vorster Asche". Gerade für die älteren Mitglieder sei der Wechsel nicht einfach gewesen, sagt Michael Ahlert. "Für sie war die ,rote Asche' ein Stück Heimat. Früher ging es am Sonntag oft bis 24 Uhr am alten Platz." Denn neben den fußballerischen Leistungen auf dem Spielfeld ging es vor allem um die Gemeinschaft abseits der Asche. Man hat mitgefiebert, als ginge es um den Gewinn der Champions League und gefeiert, als hätte man diese zum ersten Mal gewonnen. Die Vorster Asche war gefürchtet, nicht selten flossen neben Schweiß und Tränen auch Blut - so mancher behauptet heute noch, er hätte nach wie vor ein bisschen Asche unter der Haut. Auch Ahlert hat auf dem Platz sein "halbes Leben" verbracht, wie er sagt. "Fast jeder hat mal dort gespielt - das verbindet", sagt der Vorster.