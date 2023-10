Neusser Verwaltung in der Kritik Anwohner kritisieren Pläne für das Groov‘sche Loch

Von einem „Hintertürchen“ ist in der Anwohnerschaft die Rede. Damit ist der mögliche Zwischenfall gemeint, der im Antrag berücksichtigt worden ist. Darin heißt es, dass bei einem abfallen Wasserstand die Option besteht, Fische zu entnehmen und das Biotop der natürlichen Sukzession zu überlassen – auch wenn es die letzte Option sein soll. „Wir sehen darin eine Legitimation, dass das Loch trocken gelegt wird“, kritisiert Anwohnerin Michaela Dienst. Darüber hinaus wird in der Anwohnerschaft ein Artenschutzgutachten gefordert. „Bei jeder größeren Baumaßnahme muss ein solches Gutachten erstellt werden, warum nicht in diesem Fall?“, hinterfragt Anwohner Ulli Schmitz. Die Antwort der Stadt: „Ein Artenschutzgutachten wurde nicht in Auftrag gegeben, weil eine ökologisch relevante Veränderung am Zustand des Groov’schen Lochs nicht geplant ist.“