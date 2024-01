Närrischer Dorfabend 2025 Neues Rednertalent beim närrischen Dorfabend

Den Hippelanker Dorfabend gab es früher an zwei Wochenenden, aber auch in diesem Jahr belässt es der Verein bei einer – inzwischen auch schon – ausverkauften Veranstaltung. Es ist aber nicht das einzige Karnevalsevent, das der Vorstand stemmt, denn am eigentlichen Karnevalswochenende wird zum Kinderkarneval in den Reuterhof eingeladen. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 10. Februar, um 15 Uhr, begleitenden Erwachsenen wird allerdings ein Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro abverlangt.