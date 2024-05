“Hippelank meets Kölsch“ Karnevalisten bringen kölsche Tön nach Grimlinghausen

„Vüll Musik zum Metsenge und Danze“, bietet der Karnevalsverein Hippelänger Jecke am Wochenende vom 7. bis 9. Juni im Festzelt auf dem Kirmesplatz in Grimlinghausen. „Eine ähnliche Veranstaltung hatte eigentlich schon zum elfjährigen Jubiläum vor drei Jahren stattfinden sollen“, erklärte der Vorsitzende Markus Hansen. Alles war vorbereitet und geplant, aber Corona durchkreuzte die Pläne. Jetzt ist die Pandemie Geschichte und der Karnevalsverein startet so richtig durch. Freunde der Kölschen Töne werden voll auf ihre Kosten kommen.