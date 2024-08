Schützenfest 2024 in Grimlinghausen Schießmeister Stefen schießt den Vogel ab

Grimlinghausen · Mit dem Krönungsball am Dienstagabend endet das Schützenfest 2024 in Grimlinghausen. Vorab war zu klären, wer den Verein nächstes Jahr als Schützenkönig repräsentiert. So fiel die Entscheidung aus.

13.08.2024 , 10:50 Uhr

Fritz und Monika Stefen sind im nächsten Jahr das Schützenkönigspaar in Grimlinghausen. Foto: act!on/Hans Juergen Prell

Peter Berger jr. (61) von den Scheibenschützen und Fritz Stefen (60) vom Grenadierzug „De Immis“ wollten es am Montagabend noch einmal wissen. Beide hatten schon mehrfach auf den Königsvogel geschossen, und zumindest für den Grenadier Stefen erfüllte sich der Wunsch im dritten Anlauf. Der Schießmeister des Bürger-Schützenvereins Grimlinghausen setzte sich mit dem 18. Schuss gegen seinen Komiteekameraden, den BSV-Geschäftsführer Berger, durch und wird das Regiment 2025 mit Ehefrau Monika repräsentieren. Das freut auch die drei Kinder des Paares und den Zug, der gerade Silberjubiläum feiert. Wenn sich Stefen mal nicht um das Schützenwesen und den Schießstand kümmert, ist der selbstständige Tischlermeister in seinem Betrieb zu finden.

(-nau)