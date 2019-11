Mitgliederversammlung in Grimlinghausen : Fritz Köneke Ehrenmitglied bei den Freunden der Heimat

Mitgliederversammlung in Grimlinghausen

Grimlinghausen Fritz Köneke, seit Jahren Archivar der Vereinigung „Freunde der Heimat“ hat sich aus Altergründen aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen. Seine Aufgaben wird künftig Dirk Markgraf übernehmen, der gerade erst im Amt bestätigte Zeugwart.

Aktuell hat der Heimatverein genau 500 Mitglieder. Geführt wird der Verein von John Rausch, der sich erst im kommenden Jahr einer Wiederwahl stellen muss, denn in diesem Jahr waren andere an der Reihe: Eva Maria Olszewski (zweite Vorsitzende und Sprecherin des Arbeitskreises Ortsgeschichte-Mundart), Josef Trippel (Schriftführer) und Marco Nikolai, der in Doppelfunktion Protokollführer und zweiter Schatzmeister ist. Alle wurden einvernehmlich gewählt.