Grenadierkorps Neuss : Schatzmeister begründet Verzicht auf den Mitgliedsbeitrag

Neuss Die Jahresberichte des Grenadierkorps fielen nach dem zweiten Corona-Jahr karg, der Finanzbericht dagegen sehr erfreulich aus. Denn in der Konsequenz verzichtet Schatzmeister Carsten Dorweiler auf Einzug des Jahresbeitrags der Züge - und kann das gut begründen.

Die Finanzgewaltigen in den Zügen des Neusser Grenadierkorps können schon mal 200 Euro in die Rundenkasse ihres Zuges umbuchen, denn das Korps erhebt in diesem Jahr keinen Mitgliedsbeitrag. Genauer: Es halbiert rückwirkend die schon gezahlten Beiträge in den Coronajahren 2020 und 2021 und verrechnet das entsprechend. Auf die gut 18.000 Euro kann das Korps nach Angaben von Schatzmeister Carsten Dorweiler verzichten, weil eine schon gebildete Corona-Rücklage nicht angegriffen werden musste, sich die Einnahmen aus dem Jahrbuch – entgegen der Erwartung – 2021 wieder nach oben bewegt haben und sich die Züge solidarisch gezeigt und ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Korps in den schützenfestfreien Jahren mit überwältigender Mehrheit nachgekommen sind. Die Musikumlage, die 2021 erstattet worden war, wird allerdings eingezogen. Denn es sieht nach Einschätzung von Grenadiermajor Markus Ahrweiler schwer danach aus, als könnte 2022 Kirmes gefeiert werden.