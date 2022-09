Grenadierkorps Neuss : Uniformkrise dünnt Reihen beim Krönungsball aus

Grenadiermajor Markus Ahrweiler (M.), sein Adjutant Marku Degen und der Vorsitzende Christian Busse (l.) zogen am Dienstag Schützenfestbilanz. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Insgesamt zufrieden mit dem Verlauf des Schützenfestes zeigte sich Grenadiermajor Markus Ahrweiler bei der Chargiertenversammlung des Korps. Das neue Konzept für den Grenadierball mit der Band Groovehouse war seiner Meinung nach aufgegangen.

Der neue Neusser Schützenkönig ist mittelbar Opfer der Uniform-Krise geworden, die in der Schließung einiger Verleihbetriebe ihre Ursache hat. Denn weil etliche Chargierte ihre Uniform nach der Neusser Kirmes abgeben mussten und am Wochenende darauf nicht erneut ausleihen konnte, weil diese schon für Feste andernorts vorgemerkt waren, war die Beteiligung namentlich des Neusser Grenadierkorps an Umzug und Krönungsball für Marc Hillen, den Schützenkönig aus dem eigenen Korps, nur schwach. Schade sei das, sagte Grenadiermajor Markus Ahrweiler, der von einem Ehrendienst für den neuen König spricht. Den Offizieren und Feldwebeln des Korps sei das aber nicht anzulasten.