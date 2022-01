Neusser Grenadiere werden Mieter : Archiv und Zentrallager für 1600 Mann

Neuss Hätte Mario Meyen die Goldene Korpsnadel der Neusser Grenadiere nicht schon als Schützenkönig bekommen, dann hätte er sie sich spätestens jetzt verdient.

Denn durch seine Vermittlung konnte das von Markus Ahrweiler geführte Korps in einem Haus am Freithof zwei Räume anmieten, die künftig als Archiv, Materiallager und Treffpunkt für Besprechungen in kleinem Kreis genutzt werden können. Für das Korps sei das ein Riesenschritt, sagt Archivar Eric Cieslak. Nicht nur, weil das Korps erstmals als Mieter eines Objektes eine dauerhafte Verpflichtung eingeht, sondern mehr noch, weil es sich professioneller aufstellt und feste Strukturen schafft.

Markus Ahrweiler (l.) und Markus Degen (r.) überprüfen regelmäßig den Zustand der prächtigen Korpsfahnen im Marienhaus. Das hat bald ein Ende. Foto: Ludger Baten

Bislang war alles, was das Korps benötigte und besaß, auf Keller, Garagen oder Büros von einzelnen Mitgliedern verteilt. Ein Glücksfall war dabei, dass in der Möbelspedition von Jakob Matheisen für die Grenadiere immer ein Eckchen frei war. Aber die Spedition ist geschlossen. Damit entfiel nicht nur ein Lagerplatz, vielmehr hinterließ der Regimentsspieß Matheisen bei seinem Tod dem Korps auch noch einen 40 Ordner umfassenden Aktenbestand. Zu viel, um auch den noch in Cieslaks Büro abzuladen.

In dem Bemühen, die überall verteilten Bestände zu sichten, wurde noch einmal klar, was alles benötigt wird, um ein Korps mit fast 1600 Mitgliedern zu führen und auszurüsten: Kappen und Degen für die Fähneriche werden künftig ebenso zentral gelagert wie Zylinderkränze, von denen Schatzmeister Carsten Dorweiler gerade erst wieder 300 Stück angeschafft hat, oder Holzgewehre für neue Züge. Hinzu kommen Equipment wie Banner für Veranstaltungen, für den Verkauf bestimmte Fahnen aber auch Restbestände der Jahrbücher, die das Korps jedes Jahr veröffentlicht. Ein Segen sei das neue Archiv aber auch für die beiden Fahnenzüge des Korps, die dort – keine hundert Meter vom Markt entfernt – an den Kirmestagen künftig ihre Schwenkfahnen immer in Reichweite haben.