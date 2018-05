Neuss: Grenadierkorps mit neuem Konzept

Neuss Der Patronatstag am 24. Juni wird anders - mit dem blauen NGZ-Sofa.

Das Neusser Grenadierkorps geht mit seinem Patronatstag neue Wege. Erstmals wird es keinen Festredner geben, wenn am Sonntag, 24. Juni, zum Kommers in das Foyer des Landestheaters eingeladen wird, kündigte Major Markus Ahrweiler am Dienstagabend den Chargierten des Korps an. Stattdessen wird sich der neue Schützenpräsident Martin Flecken beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa den Fragen von NGZ-Chefreporter Ludger Baten stellen. Man wolle neue Formen ausprobieren, sagte Ahrweiler. Deshalb wird dieser Festakt auch für interessierte Gäste geöffnet.